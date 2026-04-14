Animation musicale « Passeurs de Bonheur », Domitys-Vernouillet, Vernouillet
Animation musicale « Passeurs de Bonheur », Domitys-Vernouillet, Vernouillet mercredi 22 avril 2026.
Animation musicale « Passeurs de Bonheur » Mercredi 22 avril, 16h30 Domitys-Vernouillet Eure-et-Loir
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T16:30:00+02:00 – 2026-04-22T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T16:30:00+02:00 – 2026-04-22T18:30:00+02:00
Un peu de musique !
Domitys-Vernouillet 61 route de Crécy 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « vernouillet@domitys.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 37 55 01 00 »}]
avec Élodie Frein au chant et M. Guillot à la guitare
Domitys
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