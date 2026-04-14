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Conférence, Domitys-Vernouillet, Vernouillet

Conférence, Domitys-Vernouillet, Vernouillet

Conférence, Domitys-Vernouillet, Vernouillet samedi 18 avril 2026.

Lieu : Domitys-Vernouillet

Adresse : 61 route de Crécy 28500 Vernouillet

Ville : 28500 Vernouillet

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : gratuit

Conférence Samedi 18 avril, 14h00 Domitys-Vernouillet Eure-et-Loir

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

par Mme Maquet

Domitys-Vernouillet 61 route de Crécy 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 55 01 00 »}]
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