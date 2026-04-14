Conférence, Domitys-Vernouillet, Vernouillet

Conférence Samedi 18 avril, 14h00 Domitys-Vernouillet Eure-et-Loir

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

par Mme Maquet

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