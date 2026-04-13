Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir Route de Chaluzy Saint-Éloi
Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir Route de Chaluzy Saint-Éloi samedi 5 septembre 2026.
Saint-Éloi
Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Concert d’un duo père fille qui, à la contrebasse et au chant, passe du Jazz à la chanson française via la Pop, le rock, le chant lyrique !
Sur un programme d’ Ella Fitzgerald, Gainsbourg, Nougaro, Elton John….
Rendez vous le samedi 5 septembre de 17h à 19h à l’Eglise de Chaluzy à Saint Eloi. .
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr
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English : Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir
L’événement Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers
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