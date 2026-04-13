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Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir Route de Chaluzy Saint-Éloi

Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir Route de Chaluzy Saint-Éloi samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Route de Chaluzy

Adresse : Eglise de Chaluzy

Ville : 58000 Saint-Éloi

Département : Nièvre

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Éloi

Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir

Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Concert d’un duo père fille qui, à la contrebasse et au chant, passe du Jazz à la chanson française via la Pop, le rock, le chant lyrique !
Sur un programme d’ Ella Fitzgerald, Gainsbourg, Nougaro, Elton John….
Rendez vous le samedi 5 septembre de 17h à 19h à l’Eglise de Chaluzy à Saint Eloi.   .

Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27  amis@chaluzy.fr

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English : Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir

L’événement Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers

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