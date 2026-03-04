Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir Route de Chaluzy Saint-Éloi

Animation musicale Passons de l’autre côté du miroir

Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

2026-09-05

Concert d’un duo père fille qui, à la contrebasse et au chant, passe du Jazz à la chanson française via la Pop, le rock, le chant lyrique !

Sur un programme d’ Ella Fitzgerald, Gainsbourg, Nougaro, Elton John….

Rendez vous le samedi 5 septembre à 17h à l’Eglise de Chaluzy à Saint Eloi. .

Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr

