Fête patronale à Saint Eloi Place de la mairie Saint-Éloi
Fête patronale à Saint Eloi Place de la mairie Saint-Éloi samedi 27 juin 2026.
Saint-Éloi
Fête patronale à Saint Eloi
Place de la mairie 20 Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Dès 15h, petits et grands pourront profiter d’animations ludiques et sportives balade à poney, défilé de majorettes, manège, structures gonflables et autres surprises. Le programme détaillé est à retrouver sur le site internet et les réseaux sociaux de la mairie.
À la tombée de la nuit, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice laisseront place à une soirée son et lumières avec DJ Katanax, pour clôturer la journée dans une ambiance festive, musicale et lumineuse.
Restauration et buvette seront proposées sur place grâce aux food trucks. Une journée conviviale et inoubliable à ne pas manquer ! .
Place de la mairie 20 Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 77 00 communication@ville-saint-eloi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête patronale à Saint Eloi
L’événement Fête patronale à Saint Eloi Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers
À voir aussi à Saint-Éloi (Nièvre)
- ABC de la biodiversité balade ornithologique et inventaire Saint-Éloi 25 avril 2026
- Circuit de randonnée pédestre n° 21 Le Camp de César Saint-Éloi Creuse 1 mai 2026
- Soirée comédie musicale et théâtrale Les sœurs Champagne avec la Compagnie Art Scénique Route de Chaluzy Saint-Éloi 9 mai 2026
- Concert de country, blues, folk Route de Chaluzy Saint-Éloi 6 juin 2026
- Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi, Arboretum Les Feuilles fleuries, Saint-Éloi 6 juin 2026