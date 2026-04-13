Fête patronale à Saint Eloi Place de la mairie Saint-Éloi

Saint-Éloi

Fête patronale à Saint Eloi

Place de la mairie 20 Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Dès 15h, petits et grands pourront profiter d’animations ludiques et sportives balade à poney, défilé de majorettes, manège, structures gonflables et autres surprises. Le programme détaillé est à retrouver sur le site internet et les réseaux sociaux de la mairie.

À la tombée de la nuit, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice laisseront place à une soirée son et lumières avec DJ Katanax, pour clôturer la journée dans une ambiance festive, musicale et lumineuse.

Restauration et buvette seront proposées sur place grâce aux food trucks. Une journée conviviale et inoubliable à ne pas manquer ! .

Place de la mairie 20 Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 77 00 communication@ville-saint-eloi.fr

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English : Fête patronale à Saint Eloi

L’événement Fête patronale à Saint Eloi Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers