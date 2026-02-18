Marché aux livres d’occasion Route de Chaluzy Saint-Éloi
Marché aux livres d’occasion Route de Chaluzy Saint-Éloi samedi 13 juin 2026.
Marché aux livres d’occasion
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Venez chiner et découvrir un large choix de livres d’occasion pour tous les goûts et tous les âges romans, BD, livres jeunesse, documentaires et bien plus encore. Un rendez-vous convivial pour partager le plaisir de lire et faire de belles trouvailles à petits prix.
Le samedi 13 juin de 13h à 18h et le dimanche 14 de 9h à 18h .
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr
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English : Marché aux livres d’occasion
L’événement Marché aux livres d’occasion Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers
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