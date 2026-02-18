Danses de la Renaissance française et anglaise Groupe Capriole Route de Chaluzy Saint-Éloi
Danses de la Renaissance française et anglaise Groupe Capriole Route de Chaluzy Saint-Éloi samedi 20 juin 2026.
Danses de la Renaissance française et anglaise Groupe Capriole
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 20:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le groupe Capriole fait revivre avec élégance les danses de la Renaissance française et anglaise. À travers costumes et chorégraphies inspirées des traditions historiques, il propose une immersion vivante dans l’univers raffiné des bals et divertissements d’époque.
Samedi 20 juin à 18h à l’Eglise de Chaluzy à Saint Eloi. .
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr
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English : Danses de la Renaissance française et anglaise Groupe Capriole
L’événement Danses de la Renaissance française et anglaise Groupe Capriole Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers
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