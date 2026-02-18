Soirée jazz concert et dîner Route de Chaluzy Saint-Éloi
Soirée jazz concert et dîner Route de Chaluzy Saint-Éloi samedi 25 juillet 2026.
Soirée jazz concert et dîner
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Concert de jazz suivi d’un dîner
Un concert de jazz sera proposé en ouverture de soirée, suivi d’un dîner convivial organisé par un adhérent de l’association Amis du Vieux Chaluzy. Un moment chaleureux mêlant musique live et partage autour de la table.
Tarifs 10 € (concert uniquement, dîner non compris)
Informations
03 86 37 11 27
amis@chaluzy.fr
https://chaluzy.fr/ .
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr
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English : Soirée jazz concert et dîner
L’événement Soirée jazz concert et dîner Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers
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