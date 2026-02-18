Soirée jazz concert et dîner Route de Chaluzy Saint-Éloi

Soirée jazz concert et dîner

Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Concert de jazz suivi d’un dîner

Un concert de jazz sera proposé en ouverture de soirée, suivi d’un dîner convivial organisé par un adhérent de l’association Amis du Vieux Chaluzy. Un moment chaleureux mêlant musique live et partage autour de la table.

Tarifs 10 € (concert uniquement, dîner non compris)

Informations

03 86 37 11 27

amis@chaluzy.fr

https://chaluzy.fr/ .

Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jazz concert et dîner

L’événement Soirée jazz concert et dîner Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers