Journées du Patrimoine Exposition de peintures de deux artistes nivernais Nicole Sagnol et René Barle Route de Chaluzy Saint-Éloi

Journées du Patrimoine Exposition de peintures de deux artistes nivernais Nicole Sagnol et René Barle

Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine Exposition de peintures

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez une exposition de tableaux de deux artistes nivernais, Nicole Sagnol et René Barle, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre de 10h à 18h. .

Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr

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English : Journées du Patrimoine Exposition de peintures de deux artistes nivernais Nicole Sagnol et René Barle

L’événement Journées du Patrimoine Exposition de peintures de deux artistes nivernais Nicole Sagnol et René Barle Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers