Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi, Arboretum Les Feuilles fleuries, Saint-Éloi
Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi, Arboretum Les Feuilles fleuries, Saint-Éloi samedi 19 septembre 2026.
Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi 19 et 20 septembre Arboretum Les Feuilles fleuries Nièvre
Tarif : 4 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter l’arboretum de Saint-Eloi, à côté de Nevers. Afin de profiter pleinement de votre visite, rendez-vous sur le site www.lesfeuillesfleuries.fr (rubrique accès) pour télécharger la correspondance en français des noms botaniques et le mini-guide illustré, qui contient des informations sur une centaine de végétaux ainsi qu’une suggestion de parcours.
Vous aurez ainsi de nombreuses informations liées aux numéros jalonnant votre parcours.
Arboretum Les Feuilles fleuries 25-31 rue de Remeron, 58000 Saint-Éloi Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 07 17 80 93 http://lesfeuillesfleuries.fr https://www.facebook.com/ericetpetra/ [{« link »: « http://www.lesfeuillesfleuries.fr »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter l’arboretum de Saint-Eloi, à côté de Nevers. Afin de profiter pleinement de votre visite, rendez-vous sur le site (rubrique la …
© Eric Bariller
À voir aussi à Saint-Éloi (Nièvre)
- Concert de country, blues, folk Route de Chaluzy Saint-Éloi 6 juin 2026
- Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi, Arboretum Les Feuilles fleuries, Saint-Éloi 6 juin 2026
- Marché aux livres d’occasion Route de Chaluzy Saint-Éloi 13 juin 2026
- Danses de la Renaissance française et anglaise Groupe Capriole Route de Chaluzy Saint-Éloi 20 juin 2026
- Fête patronale à Saint Eloi Place de la mairie Saint-Éloi 27 juin 2026