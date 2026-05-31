Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi, Arboretum Les Feuilles fleuries, Saint-Éloi

Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi 19 et 20 septembre Arboretum Les Feuilles fleuries Nièvre

Tarif : 4 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter l’arboretum de Saint-Eloi, à côté de Nevers. Afin de profiter pleinement de votre visite, rendez-vous sur le site www.lesfeuillesfleuries.fr (rubrique accès) pour télécharger la correspondance en français des noms botaniques et le mini-guide illustré, qui contient des informations sur une centaine de végétaux ainsi qu’une suggestion de parcours.

Vous aurez ainsi de nombreuses informations liées aux numéros jalonnant votre parcours.

Arboretum Les Feuilles fleuries 25-31 rue de Remeron, 58000 Saint-Éloi Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 07 17 80 93 http://lesfeuillesfleuries.fr https://www.facebook.com/ericetpetra/ [{« link »: « http://www.lesfeuillesfleuries.fr »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter l’arboretum de Saint-Eloi, à côté de Nevers. Afin de profiter pleinement de votre visite, rendez-vous sur le site (rubrique la …

© Eric Bariller