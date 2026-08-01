Informations pratiques

Savenay

Animation nature Attrapez-les tous !

La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Partez à la découverte de la faune entomologique locale lors d’une animation nature ouverte aux petits et aux grands.

Au fil d’une exploration autour du lac de Savenay, les participants seront invités à rechercher les insectes présents sur une zone donnée, à les observer de près et à découvrir la richesse de leur diversité.

Cette sortie permettra de mieux comprendre le rôle essentiel des insectes dans notre environnement tout en apprenant à les identifier dans le respect de leur milieu naturel.

Pour faciliter les observations, n’hésitez pas à apporter un bocal transparent. Les participants qui le souhaitent peuvent également prévoir un sandwich afin de partager un moment convivial à l’issue de l’animation.

Inscription obligatoire auprès du service Environnement de la Ville de Savenay. .

La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 36 94 43 environnement@ville-savenay.fr

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English :

L’événement Animation nature Attrapez-les tous ! Savenay a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay