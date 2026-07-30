Animation nature au lac du Cébron, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé
mercredi 26 août 2026 · Lac du Cébron · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Animation nature au lac du Cébron, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet
Lac du Cébron D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Venez partager une matinée conviviale au camping du Cébron, en famille, en solo ou entre amis. Au programme, créez votre oeuvre artistique à base de jus d’épinard en utilisant la science ! Une animation ludique et pédagogique pour explorer, apprendre et s’émerveiller au grand air ! Rendez-vous à 10 h devant l’accueil du camping. Animation organisée par l’association La Bêta-Pi et l’Office de Tourisme. Réservation obligatoire (nombre de places limité) 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 / tourisme-avt@cc-avt.fr. Chaque mercredi durant la saison estivale, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, sorties canoë, visites sensorielles… Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été, dans les images et dans nos accueils, à Airvault et Saint-Loup-sur-Thouet. .
Lac du Cébron D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation nature au lac du Cébron, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet
L’événement Animation nature au lac du Cébron, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Apéro Circino Saint-Loup-Lamairé 30 juillet 2026
- Opéra d’été Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé 30 juillet 2026
- Vendredi scientifique Saint-Loup-Lamairé 31 juillet 2026
- Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé 4 août 2026
- Atelier réalité augmentée Quiver la magie des courants marins Saint-Loup-Lamairé 5 août 2026