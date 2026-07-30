Animation nature au lac du Cébron, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Animation nature au lac du Cébron, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

Lac du Cébron D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Venez partager une matinée conviviale au camping du Cébron, en famille, en solo ou entre amis. Au programme, créez votre oeuvre artistique à base de jus d’épinard en utilisant la science ! Une animation ludique et pédagogique pour explorer, apprendre et s’émerveiller au grand air ! Rendez-vous à 10 h devant l’accueil du camping. Animation organisée par l’association La Bêta-Pi et l’Office de Tourisme. Réservation obligatoire (nombre de places limité) 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 / tourisme-avt@cc-avt.fr. Chaque mercredi durant la saison estivale, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, sorties canoë, visites sensorielles… Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été, dans les images et dans nos accueils, à Airvault et Saint-Loup-sur-Thouet. .

Lac du Cébron D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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English : Animation nature au lac du Cébron, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

L’événement Animation nature au lac du Cébron, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Airvaudais Val du Thouet