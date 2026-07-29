Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Découverte des orgues, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Découvrez les secrets des instruments de Saint-Loup-sur-Thouet et de l’abbatiale

d’Airvault, lors d’une démonstration musicale et commentée. En partenariat avec les Amis de l’Orgue et de l’Abbatiale Saint-Pierre. Rendez-vous à 15 h devant l’église de Saint-Loup-sur-Thouet et à 16 h devant l’église abbatiale d’Airvault. L’animation est gratuite et sur réservation obligatoire au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 ou tourisme-avt@cc-avt.fr. Chaque mercredi, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, balades canoë, visites sensorielles… Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été, dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des orgues, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

L’événement Découverte des orgues, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Airvaudais Val du Thouet