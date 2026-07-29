Concert Orchestre de musique baroque, de VIVALDI à BACH, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles Église Notre-Dame de l’Assomption Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Concert Orchestre de musique baroque, de VIVALDI à BACH, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles

Église Notre-Dame de l’Assomption 0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La 23ème édition du festival maintient sa tradition d’un parcours éclectique et atypique pour une programmation musicale très diversifiée. Seront présents, pour cette édition, vingt musiciens d’exception, issus de grandes formations nationales. Ils se produiront dans des lieux insolites du patrimoine local. Pour ce dernier concert, rendez-vous à 17 h à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Loup-sur-Thouet, pour une représentation de l’orchestre de musique baroque du festival. Tarifs Gratuit enfant jusqu’à 14 ans inclus. Un concert 13 € entrée adulte plein tarif / 11 € en tarif réduit (adhérent, demandeur d’emploi, étudiant) / 5 € parents accompagnateurs d’un élève de école de musique. Forfait 3 concerts 32 € / 4 concerts 42 € / 5 concerts 52 €. Renseignements et réservations 05 49 64 73 10 . .

Église Notre-Dame de l’Assomption 0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 accueil.avt@csc79.org

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English : Concert Orchestre de musique baroque, de VIVALDI à BACH, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles

L’événement Concert Orchestre de musique baroque, de VIVALDI à BACH, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Airvaudais Val du Thouet