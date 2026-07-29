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AGENDA · Saint-Loup-Lamairé

Nocturne au bassin de baignade du Cébron Saint-Loup-Lamairé

jeudi 20 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé

Nocturne au bassin de baignade du Cébron Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
D47
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Nocturne au bassin de baignade du Cébron

D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:30:00
fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Le bassin de baignade du Cébron joue les prolongations et propose une ouverture de 16 h 30 à 21 h. Pour les plus jeunes, petit toboggan et pataugeoire (20 cm d’eau) et pour les plus grands cœur de bassin d’1 m 50 de profondeur. Venez profiter d’un moment de fraîcheur en soirée ! Informations 05 49 64 60 13 / 06 95 24 61 26 / cebron@labetapi.fr   .

D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 60 13  cebron@labetapi.fr

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English : Nocturne au bassin de baignade du Cébron

L’événement Nocturne au bassin de baignade du Cébron Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-23 par CC Airvaudais Val du Thouet

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