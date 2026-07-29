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Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé

mardi 25 août 2026 · Lac du Cébron · Saint-Loup-Lamairé

Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Lac du Cébron
Adresse
D47
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet

Lac du Cébron D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Cette marche gourmande vous permettra d’allier le plaisir de faire une petite randonnée et celui de découvrir le patrimoine, tout en dégustant des produits locaux et de qualité, dans la douceur d’une fin de journée. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau. Organisée par le Pays d’Art et d’Histoire de Parthenay-Gâtine. Rendez-vous à 18 h au Lac du Cébron à Saint-Loup-sur-Thouet. L’accès est gratuit. Réservation obligatoire au 05 49 94 90 63.   .

Lac du Cébron D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 

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English : Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet

L’événement Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Airvaudais Val du Thouet

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