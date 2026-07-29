Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé
mardi 25 août 2026 · Lac du Cébron · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet
Lac du Cébron D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Cette marche gourmande vous permettra d’allier le plaisir de faire une petite randonnée et celui de découvrir le patrimoine, tout en dégustant des produits locaux et de qualité, dans la douceur d’une fin de journée. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau. Organisée par le Pays d’Art et d’Histoire de Parthenay-Gâtine. Rendez-vous à 18 h au Lac du Cébron à Saint-Loup-sur-Thouet. L’accès est gratuit. Réservation obligatoire au 05 49 94 90 63. .
Lac du Cébron D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63
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English : Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet
L’événement Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Airvaudais Val du Thouet
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