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AGENDA · Quarré-les-Tombes

Animation Nature Pêche aux écrevisses Quarré-les-Tombes

lundi 20 juillet 2026 · Quarré-les-Tombes

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Vallée de la Cure
Ville
89630 Quarré-les-Tombes
Département
Yonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Quarré-les-Tombes

Animation Nature Pêche aux écrevisses

Vallée de la Cure Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 16:30:00
fin : 2026-09-04 19:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28 2026-09-04

Animation Nature Pêche aux écrevisses dans la vallée de la Cure. Découvrez la pêche aux écrevisses au cœur du Morvan, une activité ludique à partager en famille. Accompagné d’un guide, initiez-vous à cette pratique dans le respect de la nature. Le matériel est fourni et le permis de pêche est inclus dans le tarif. Une sortie conviviale pour petits et grands, au plus près des rivières morvandelles.   .

Vallée de la Cure Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43 

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English : Animation Nature Pêche aux écrevisses

L’événement Animation Nature Pêche aux écrevisses Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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