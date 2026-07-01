Animation Nature Pêche aux écrevisses Quarré-les-Tombes
lundi 20 juillet 2026 · Quarré-les-Tombes
Informations pratiques
Quarré-les-Tombes
Animation Nature Pêche aux écrevisses
Vallée de la Cure Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 16:30:00
fin : 2026-09-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28 2026-09-04
Animation Nature Pêche aux écrevisses dans la vallée de la Cure. Découvrez la pêche aux écrevisses au cœur du Morvan, une activité ludique à partager en famille. Accompagné d’un guide, initiez-vous à cette pratique dans le respect de la nature. Le matériel est fourni et le permis de pêche est inclus dans le tarif. Une sortie conviviale pour petits et grands, au plus près des rivières morvandelles. .
Vallée de la Cure Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43
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English : Animation Nature Pêche aux écrevisses
L’événement Animation Nature Pêche aux écrevisses Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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