Informations pratiques

Quarré-les-Tombes

Animation Nature Pêche aux écrevisses

Vallée de la Cure Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:30:00

fin : 2026-09-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28 2026-09-04

Animation Nature Pêche aux écrevisses dans la vallée de la Cure. Découvrez la pêche aux écrevisses au cœur du Morvan, une activité ludique à partager en famille. Accompagné d’un guide, initiez-vous à cette pratique dans le respect de la nature. Le matériel est fourni et le permis de pêche est inclus dans le tarif. Une sortie conviviale pour petits et grands, au plus près des rivières morvandelles. .

Vallée de la Cure Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43

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English : Animation Nature Pêche aux écrevisses

L’événement Animation Nature Pêche aux écrevisses Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)