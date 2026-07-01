Informations pratiques

Quarré-les-Tombes

Lézard plastique

Salle polyvalente Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Exposition créative, sonore et visuelle par l’association Ma Mue, Ma Muse. 9 personnes max par créneau. .

Salle polyvalente Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 00 05 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lézard plastique

L’événement Lézard plastique Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay