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AGENDA · Quarré-les-Tombes

Lézard plastique Quarré-les-Tombes

samedi 25 juillet 2026 · Quarré-les-Tombes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
89630 Quarré-les-Tombes
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Quarré-les-Tombes

Lézard plastique

Salle polyvalente Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Exposition créative, sonore et visuelle par l’association Ma Mue, Ma Muse. 9 personnes max par créneau.   .

Salle polyvalente Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 00 05 90 

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English : Lézard plastique

L’événement Lézard plastique Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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