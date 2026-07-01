AGENDA · Quarré-les-Tombes
Lézard plastique Quarré-les-Tombes
samedi 25 juillet 2026 · Quarré-les-Tombes
Informations pratiques
Quarré-les-Tombes
Lézard plastique
Salle polyvalente Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Exposition créative, sonore et visuelle par l’association Ma Mue, Ma Muse. 9 personnes max par créneau. .
Salle polyvalente Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 00 05 90
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English : Lézard plastique
L’événement Lézard plastique Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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