Animation Numérique Nos ressources en ligne Châteauroux
mardi 22 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Animation Numérique Nos ressources en ligne
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 15:00:00
fin : 2026-09-22 16:30:00
Date(s) :
2026-09-22
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41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
The Médiathèque Équinoxe offers a digital workshop: The basics of your new device.
L’événement Animation Numérique Nos ressources en ligne Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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