Informations pratiques

Châteauroux

Animation Numérique Nos ressources en ligne

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 15:00:00

fin : 2026-09-22 16:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Vous êtes peu à l’aise avec l’informatique ? Nos ateliers sont faits pour vous !

Saviez-vous que votre abonnement vous donne accès à de nombreuses ressources en ligne films, auto-formations, presse en ligne, livres numériques, podcasts, etc.

Venez les découvrir ou redécouvrir et apprenez à les utiliser depuis nos applications mobiles ! .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque Équinoxe offers a digital workshop: The basics of your new device.

L’événement Animation Numérique Nos ressources en ligne Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme