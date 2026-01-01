Secrets de Fabrique Visite de nuit des Archives départementales Châteauroux

Secrets de Fabrique Visite de nuit des Archives départementales

1 Rue Jeanne d'Arc Châteauroux Indre

Gratuit

Samedi 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24 19:30:00

2026-01-24

Ouvertes à tous gratuitement, les Archives départementales de l’Indre sont un lieu de connaissance qui accueille chercheurs, généalogistes mais aussi citoyens souhaitant prouver leurs droits.

Pour cela, l’équipe des Archives collecte, classe et conserve les documents à partir desquels s’écrit l’Histoire. Les visiteurs sont invités à pousser les portes des coulisses afin de découvrir le parcours des documents qui entrent aux Archives et le métier d’archiviste. Une visite à la lueur des lampes, au fil des magasins et des travées à la rencontre des 16 km linéaires de boîtes, qui s’achèvera par une présentation de quelques-uns des trésors conservés en leur sein. Prévoir une lampe torche.

Visite déconseillée aux enfants de moins de 12 ans.

Pas d’animaux. Parking. Ascenseur.

Durée de la visite 1h30. .

1 Rue Jeanne d’Arc Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Open to all free of charge, the Archives départementales de l’Indre is a place of knowledge that welcomes researchers, genealogists and citizens wishing to prove their rights.

