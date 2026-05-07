Animation Petit artisan, pierre au Musée des Métiers Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Animation Petit artisan, pierre au Musée des Métiers

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Visite thématique et atelier de taille de pierre sur tuffeau au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Atelier Taille de Pierre Sculptez le Tuffeau

Devenez artisan·e du patrimoine et domptez la célèbre pierre de lumière de l’Anjou !

Le Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine (Mauges-sur-Loire, 49) propose une expérience immersive aux 8-15 ans pour découvrir la noblesse de la pierre et la précision des gestes de bâtisseurs.

Une immersion au cœur de la matière

-Exploration Artisans du Patrimoine (30 min) L’aventure commence par une visite thématique de l’exposition temporaire. Les participant·es découvrent l’histoire des métiers de la pierre, les outils traditionnels et l’importance du tuffeau dans l’architecture de notre région.

-L’atelier du sculpteur Place à la pratique ! Après avoir découvert la matière et les outils, les jeunes s’initient aux techniques de gravure sur tuffeau. Ils apprennent à manipuler le ciseau pour donner vie à un motif inspiré des riches collections du musée.

-De la pierre à l’objet Patience et concentration sont les clés pour transformer un bloc brut en une œuvre personnalisée.

Chaque apprenti·e repart avec sa création en pierre sculptée, un véritable morceau de patrimoine à emporter chez soi.

A partir de 8 ans et jusqu’à 15 ans.

L’activité génère de la poussière de pierre ; l’atelier est déconseillé aux personnes allergiques ou souffrant de troubles respiratoires.

(Les adultes participent à la visite mais seuls les enfants réalisent une création.) .

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

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English :

Thematic tour and tufa stone carving workshop at the Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine

L’événement Animation Petit artisan, pierre au Musée des Métiers Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges