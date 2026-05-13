Animation photographique « Portrait des années 1940 », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Animation photographique « Portrait des années 1940 » Samedi 23 mai, 19h00 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les photographes du Centre Culturel de Brive sont là pour vous immortaliser avec des accessoires d’époque prêtés pour l’occasion par l’association Jadis Animations Historiques. Repartez du musée Michelet avec votre portrait des années 1940 : voyage dans le temps garanti !

Dans le jardin du musée Michelet. Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Chef du mouvement de Résistance «Combat» pour la région Limousin (R5), Edmond Michelet (1899-1970) est arrêté et déporté à Dachau en 1943. Il représente les déportés français au Comité international et organise leur retour à la libération du camp. Homme d’État plusieurs fois ministre sous les IVe et Ve Républiques, Edmond Michelet se distingue par ses efforts pour renouer l’amitié franco-allemande. Il est également à l’origine de la fondation de l’association France-Algérie. Inspirée par les vertus d’une profonde foi chrétienne, son action publique incarne des idéaux de fidélité, de liberté, de paix et de justice. La maison de Brive était la maison familiale. Elle abrite désormais un musée, un centre d’études et un service pédagogique.

Les photographes du Centre Culturel de Brive sont là pour vous immortaliser avec des accessoires d’époque prêtés pour l’occasion par l’association Jadis Animations Historiques. Repartez du musée avec…

© Musée Michelet