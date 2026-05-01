Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou) Brive-la-Gaillarde
Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou) Brive-la-Gaillarde mercredi 13 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou)
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
C’est le Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger.
Venez la découvrir ainsi que nos tapas d’été ! .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com
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English : Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou)
L’événement Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-02 par Brive Tourisme
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