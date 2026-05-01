Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou) Brive-la-Gaillarde

Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou) Brive-la-Gaillarde

Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou) Brive-la-Gaillarde mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 37 Avenue du Maréchal Foch

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou)

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

C’est le Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger.
Venez la découvrir ainsi que nos tapas d’été !   .

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@labanou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou)

L’événement Lancement de la Printanière à la Fleur d’oranger (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-02 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)