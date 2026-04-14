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Cap sur la Voie Verte, Voie verte de Brive, Pumptrack Ile du Roi, Brive-la-Gaillarde

Cap sur la Voie Verte, Voie verte de Brive, Pumptrack Ile du Roi, Brive-la-Gaillarde samedi 9 mai 2026.

Lieu : Voie verte de Brive, Pumptrack Ile du Roi

Adresse : Pumptrack ile du roi

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Cap sur la Voie Verte Samedi 9 mai, 15h00 Voie verte de Brive, Pumptrack Ile du Roi Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Venez nous rencontrez sur la voie verte de Brive-la-Gaillarde !
Nous serons entre le Pumptrack de l’Ile-du-Roi et les tables de pique-nique. Vous ne pourrez pas nous rater !
En partenariat avec l’Agglo de Brive !
Au programme :
– Conseils entretien vélo – Conseils en éco-mobilité
– Challenges/quiz (sécurité à vélo, code de la route, mobilité en France) avec lots à gagner !
– Présentation location vélos électriques (VAE) longue et courte durée de l’Agglo de Brive
– Echanges autour des aménagements cyclables présents et futurs
– Offre de services Guidol’In.
Nous vous attendons nombreux !

Voie verte de Brive, Pumptrack Ile du Roi Pumptrack ile du roi Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Stand de sensibilisation à la mobilité active sur la voie verte de Brive.

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