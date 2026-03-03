Ciné-débat Everybody loves Touda Brive-la-Gaillarde

Ciné-débat Everybody loves Touda

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Touda rêve de devenir une Cheikha, une artiste traditionnelle marocaine, qui chante sans pudeur ni censure des textes de résistance, d’amour et d’émancipation, transmis depuis des générations. Se produisant tous les soirs dans les bars de sa petite ville de province sous le regard des hommes, Touda nourrit l’espoir d’un avenir meilleur pour elle et son fils. Maltraitée et humiliée, elle décide de tout quitter pour les lumières de Casablanca…

A 20h30. .

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

