Exposition: Marc Chadourne, aux confins du monde 1921-1940 (Musée Edmond Michelet)

4 rue champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-09 2026-03-10

Organisée en partenariat avec l’association Les amis des Chadourne, l’exposition retrace le parcours de Marc Chadourne (1895-1975-reporter, photographe et écrivain- dont la vie fut marquée par le gout de l’aventure et de la découverte.

Du 16 février au 18 avril. .

4 rue champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition: Marc Chadourne, aux confins du monde 1921-1940 (Musée Edmond Michelet)

L’événement Exposition: Marc Chadourne, aux confins du monde 1921-1940 (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-03 par Brive Tourisme