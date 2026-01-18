Salon Passion voyage (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Salon Passion voyage (Espace des trois provinces)

Espace des trois provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Tout au long de la journée, retrouvez nos partenaires et professionnels du tourisme qui vous parleront de leurs destinations phares à travers les 5 continents.

Un programme riche en conférences.

De 9h30 à 18h30.

Inscriptions: https://www.salonspassionvoyages.com/confencesbrive .

Espace des trois provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Salon Passion voyage (Espace des trois provinces)

