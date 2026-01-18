Salon Passion voyage (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Espace des trois provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tout au long de la journée, retrouvez nos partenaires et professionnels du tourisme qui vous parleront de leurs destinations phares à travers les 5 continents.
Un programme riche en conférences.
De 9h30 à 18h30.
Inscriptions: https://www.salonspassionvoyages.com/confencesbrive   .

Espace des trois provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

L’événement Salon Passion voyage (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-15 par Brive Tourisme