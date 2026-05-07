Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 13 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Conférence par Olivier Geneste.
A 18h30.
Durée: 1h30. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 76 92 53
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English : Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel)
L’événement Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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