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Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 31 Avenue Jean Jaurès

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:30:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Conférence par Olivier Geneste.
A 18h30.
Durée: 1h30.   .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 76 92 53 

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English : Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel)

L’événement Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

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