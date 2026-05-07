Brive-la-Gaillarde

Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Conférence par Olivier Geneste.

A 18h30.

Durée: 1h30. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 76 92 53

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English : Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel)

L’événement Conférence: Les trésors baroques en Corrèze (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme