Brive-la-Gaillarde

Dégustation de vins: Le retour du rosé (Hotel Le Collonges)

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Dégustations de vins animées par Damien Deschaseaux, proposées sous forme d’accords mets & vins .

Tarif: 39 euros (Sous réserve de modification: ex. Soirée champagne en fin d’année) .

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 09 58

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English : Dégustation de vins: Le retour du rosé (Hotel Le Collonges)

L’événement Dégustation de vins: Le retour du rosé (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme