Les mercredis de Michelet: La sous-préfecture de Nontron et le Périgord Limousin à l’époque de Jaurès (1893-1899) (Cinéma Rex) musée michelet Brive-la-Gaillarde

musée michelet 4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Causerie présentée par Daniel-Antoine Charbonnel, enseignant, dans le cadre des Mercredis de Michelet organisés par la Fraternité Edmond-Michelet avec le soutien du musée.
A 14h30 .
musée michelet 4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08
