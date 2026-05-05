Brive-la-Gaillarde

Cérémonie d’ouverture et projection du film d’ouverture de Cannes 2026 (Le Rex)

3 boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Retransmission en direct de la soirée d’ouverture du 79e Festival de Cannes suivie de la projection du film d’ouverture LA VÉNUS ÉLECTRIQUE de Pierre Salvadori.

Venez fouler le tapis rouge paré de vos plus beaux atours comme si vous y étiez !

Le paparazzi Guillaume sera présent pour immortaliser ce moment et un coktail de bienvenue vous sera servi.

Tarif unique 10€ les cartes d’abonnement ne sont pas acceptées .

3 boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69 contact@cinemarex.org

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English : Cérémonie d’ouverture et projection du film d’ouverture de Cannes 2026 (Le Rex)

L’événement Cérémonie d’ouverture et projection du film d’ouverture de Cannes 2026 (Le Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-30 par Corrèze Tourisme