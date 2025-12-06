Vente de Noël (Emmaüs Brive) Brive-la-Gaillarde

Vente de Noël (Emmaüs Brive)

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Vêtement de fête, décorations, vaisselle, sapins, bijoux, jouets, livres et bien plus encore.

De 9h30 à 16h30 en continu. .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31

English : Vente de Noël (Emmaüs Brive)

Espanol : Vente de Noël (Emmaüs Brive)

