Vente de Noël (Emmaüs Brive) Brive-la-Gaillarde
Vente de Noël (Emmaüs Brive) Brive-la-Gaillarde samedi 6 décembre 2025.
Vente de Noël (Emmaüs Brive)
1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Vêtement de fête, décorations, vaisselle, sapins, bijoux, jouets, livres et bien plus encore.
De 9h30 à 16h30 en continu. .
1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31
English : Vente de Noël (Emmaüs Brive)
German :
Italiano :
Espanol : Vente de Noël (Emmaüs Brive)
L’événement Vente de Noël (Emmaüs Brive) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-21 par Corrèze Tourisme