Ciné-debat: Girls for tomorrow (Rex) Brive-la-Gaillarde

Ciné-debat: Girls for tomorrow (Rex)

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Pendant près de dix ans, la réalisatrice Nora Philippe a suivi l’évolution de quatre jeunes Américaines, de leur dernière année d’études new-yorkaises à l’entrée dans la vie adulte. Le récit vibrant d’une nouvelle génération engagée.

A 20h30. .

English : Ciné-debat: Girls for tomorrow (Rex)

