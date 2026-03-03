Ciné-debat: Girls for tomorrow (Rex) Brive-la-Gaillarde
Ciné-debat: Girls for tomorrow (Rex) Brive-la-Gaillarde vendredi 6 mars 2026.
Ciné-debat: Girls for tomorrow (Rex)
3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Pendant près de dix ans, la réalisatrice Nora Philippe a suivi l’évolution de quatre jeunes Américaines, de leur dernière année d’études new-yorkaises à l’entrée dans la vie adulte. Le récit vibrant d’une nouvelle génération engagée.
A 20h30. .
3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
