Animation Réalité virtuelle

comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 17:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-25

Des expériences en réalité pour vous immerger au cœur d’environnements mystérieux.

.

comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reality experiences to immerse you in mysterious environments.

L’événement Animation Réalité virtuelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-28 par Nous La Rochelle