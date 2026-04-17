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Théâtre Un Festival de théâtre en mai Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

Théâtre Un Festival de théâtre en mai Espace Bernard Giraudeau La Rochelle vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Espace Bernard Giraudeau

Adresse : Av du Président Kennedy

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit

La Rochelle

Théâtre Un Festival de théâtre en mai

Espace Bernard Giraudeau Av du Président Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Un festival de théâtre
En ce temps-là, l’amour… faisons que le courage soit plus fort que la peur !

Organisé par le Tréteau des 2 Tours en partenariat avec Les Baladins de Breuil-Magné
Opération soutenue par la FNCTA
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Espace Bernard Giraudeau Av du Président Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 97 77 25  contact@t2t.fr

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English :

A theater festival
In those days, love? let courage be stronger than fear!

Organized by Tréteau des 2 Tours in partnership with Les Baladins de Breuil-Magné
Operation supported by FNCTA

L’événement Théâtre Un Festival de théâtre en mai La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle

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