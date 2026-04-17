Théâtre Un Festival de théâtre en mai Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

La Rochelle

Théâtre Un Festival de théâtre en mai

Espace Bernard Giraudeau Av du Président Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Un festival de théâtre

En ce temps-là, l’amour… faisons que le courage soit plus fort que la peur !



Organisé par le Tréteau des 2 Tours en partenariat avec Les Baladins de Breuil-Magné

Opération soutenue par la FNCTA

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Espace Bernard Giraudeau Av du Président Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 97 77 25 contact@t2t.fr

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English :

A theater festival

In those days, love? let courage be stronger than fear!



Organized by Tréteau des 2 Tours in partnership with Les Baladins de Breuil-Magné

Operation supported by FNCTA

L’événement Théâtre Un Festival de théâtre en mai La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle