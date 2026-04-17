Théâtre Un Festival de théâtre en mai Espace Bernard Giraudeau La Rochelle
Théâtre Un Festival de théâtre en mai Espace Bernard Giraudeau La Rochelle vendredi 17 avril 2026.
La Rochelle
Théâtre Un Festival de théâtre en mai
Espace Bernard Giraudeau Av du Président Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-05-15 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16
Un festival de théâtre
En ce temps-là, l’amour… faisons que le courage soit plus fort que la peur !
Organisé par le Tréteau des 2 Tours en partenariat avec Les Baladins de Breuil-Magné
Opération soutenue par la FNCTA
.
Espace Bernard Giraudeau Av du Président Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 97 77 25 contact@t2t.fr
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English :
A theater festival
In those days, love? let courage be stronger than fear!
Organized by Tréteau des 2 Tours in partnership with Les Baladins de Breuil-Magné
Operation supported by FNCTA
L’événement Théâtre Un Festival de théâtre en mai La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle
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