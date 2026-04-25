Animation Réalité virtuelle Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle
Animation Réalité virtuelle Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle samedi 23 mai 2026.
La Rochelle
Animation Réalité virtuelle
Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir différentes expérience en réalité virtuelle
.
Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover different virtual reality experiences
L’événement Animation Réalité virtuelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- COUSCOUS AUX LARDONS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 25 avril 2026
- TOM BOUDET COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 25 avril 2026
- Animation Les 48h de l’agriculture urbaine La Rochelle 25 avril 2026
- Exposition Printemps des artistes créateurs Com La Rochelle 25 avril 2026
- 48h de l’Agriculture Urbaine : Boucle familiale à vélo à la découverte des jardins de Villeneuve-les-Salines, 47 Av. Proudhon 17000 La Rochelle, La Rochelle 25 avril 2026