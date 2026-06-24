Saint-Loup-Lamairé

Animation Réalité Virtuelle Voyage à Teotihuacan

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Le samedi 8 août, de 10 h à 12 h, partez à la découverte du site archéologique de Teotihuacan, au Mexique, lors d’un voyage en réalité virtuelle. Une animation à vivre en famille, entre amis ou en solo, à partir de 12 ans, sur autorisation parentale. Animation gratuite et sans inscription. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Animation Réalité Virtuelle Voyage à Teotihuacan

L’événement Animation Réalité Virtuelle Voyage à Teotihuacan Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet