Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Course de caisses à savon

Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 01:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez faire le plein de sensations fortes et de rires lors de cette course folle ! Inédit cette année pour cette 3ème édition une course de tracteurs à pédales gratuite. Prolongez ensuite la fête dans la bonne humeur avec une grande soirée dansante. Buvette et foodtrucks prévus sur place pour vous régaler toute la journée. L’association le Gardon et les Loup’arts proposent cette course de 9 h à 17 h, rue de la Grille, à Saint-Loup-Lamairé, suivie d’une soirée dansante, de 19 h à 1 h 00. Inscriptions au préalable sur helloasso ou par téléphone 10 € par caisse https://www.helloasso.com/associations/le-gardon-de-st-loup/evenements/course-de-caisse-a-savon ou au 06 48 07 57 17. .

Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 07 57 17

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English : Course de caisses à savon

L’événement Course de caisses à savon Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-27 par CC Airvaudais Val du Thouet