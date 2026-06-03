Saint-Loup-Lamairé

Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert de Trojka Nomad trois amis qui ont choisi la musique pour se retrouver. Trois femmes qui utilisent leurs voix puor se raconter. Trois musiciennes qui cherchent toujours de nouvelles couleurs à leurs mélodies. Et surtout, trois musiciennes passionnées par les musiques de l’Est qui vous embarqueront pour un voyage vocal envoûtant. Le concert aura lieu à 20 h 30, à la salle multiculturelle, Place du Marché à Saint-Loup-Lamairé. Tarifs 13 €, 11 €. Le concert donne un avant goût du festival Musiques et Danses du Monde, vous trouverez le programme dans les images. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

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English : Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde

L’événement Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet