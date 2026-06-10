Tour cycliste des Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé
Tour cycliste des Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé lundi 13 juillet 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Tour cycliste des Deux-Sèvres
Dans le bourg Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez vibrer au rythme du peloton et encourager les coureurs lors de l’arrivée de la 3ème
étape de cette course emblématique à 15 h ! Un bel événement sportif gratuit et ouvert à tous, à vivre dans une ambiance festive en plein cœur du bourg. En soirée, convivialité, buvette et restauration au stade Beauregard, rue de la Grille, suivi d’un feu d’artifice. .
Dans le bourg Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Tour cycliste des Deux-Sèvres
L’événement Tour cycliste des Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet
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