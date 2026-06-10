Saint-Loup-Lamairé

Tour cycliste des Deux-Sèvres

Dans le bourg Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez vibrer au rythme du peloton et encourager les coureurs lors de l’arrivée de la 3ème

étape de cette course emblématique à 15 h ! Un bel événement sportif gratuit et ouvert à tous, à vivre dans une ambiance festive en plein cœur du bourg. En soirée, convivialité, buvette et restauration au stade Beauregard, rue de la Grille, suivi d’un feu d’artifice. .

Dans le bourg Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Tour cycliste des Deux-Sèvres

L’événement Tour cycliste des Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet