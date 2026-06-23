Atelier création de diptyque Saint-Loup-Lamairé
Atelier création de diptyque Saint-Loup-Lamairé samedi 11 juillet 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Atelier création de diptyque
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Partez à la découverte du monde de la photographie, durant cet atelier proposé par la Médi@-Tech de Saint-Loup-sur-Thouet, le samedi 11 juillet, de 10 h à 12 h. Venez créer votre propre diptyque en assemblant une photo que vous allez prendre et une image mise à votre disposition, pour obtenir un montage photo unique. N’oubliez pas d’apporter votre appareil numérique ou votre smartphone. L’atelier est ouvert aux adultes et aux jeunes de plus de 12 ans. Atelier gratuit sur réservation obligatoire. Réservations et informations au 05 86 30 10 61 ou sur media-tech@saint-loup-lamaire.fr .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr
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English : Atelier création de diptyque
L’événement Atelier création de diptyque Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet
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