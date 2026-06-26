Festival de peinture et de sculpture Saint-Loup-Lamairé
Festival de peinture et de sculpture Saint-Loup-Lamairé samedi 4 juillet 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Festival de peinture et de sculpture
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association Les Rendez-Vous de Saint-Loup organise un festival de peinture et de sculpture, ouvert aux amateurs et professionnels. Pendant deux jours, les artistes peuvent exposer leurs œuvres, et aussi participer aux concours dans les deux disciplines. Tout le week end, des animations diverses auront lieu un graffeur présent tout le week end, un caricaturiste le dimanche, une tombola avec une toile de l’artiste Eric Capron en premier lot ! Des initiations de sculptures et de peinture pour les enfant sont proposées de 15 h à 18 h le samedi et de 10 h à 16 h le dimanche. La remise des prix a lieu à 17 h le dimanche. Une visite guidée est proposée à 15 h au départ de l’Office de Tourisme. Une guinguette est proposée le samedi de 19 h à 23 h, Place des Poulies, avec restauration, buvette et concerts. Informations 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com. .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 83 30 sisaintloup@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de peinture et de sculpture
L’événement Festival de peinture et de sculpture Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Randonnée commentée à Ripère, dans le cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé 1 juillet 2026
- Guinguette de la Fromagerie Saint-Loup-Lamairé 4 juillet 2026
- Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé 7 juillet 2026
- Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Saint-Loup-Lamairé 8 juillet 2026
- Atelier créatif à la Micro Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé 8 juillet 2026