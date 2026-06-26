Saint-Loup-Lamairé

Festival de peinture et de sculpture

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association Les Rendez-Vous de Saint-Loup organise un festival de peinture et de sculpture, ouvert aux amateurs et professionnels. Pendant deux jours, les artistes peuvent exposer leurs œuvres, et aussi participer aux concours dans les deux disciplines. Tout le week end, des animations diverses auront lieu un graffeur présent tout le week end, un caricaturiste le dimanche, une tombola avec une toile de l’artiste Eric Capron en premier lot ! Des initiations de sculptures et de peinture pour les enfant sont proposées de 15 h à 18 h le samedi et de 10 h à 16 h le dimanche. La remise des prix a lieu à 17 h le dimanche. Une visite guidée est proposée à 15 h au départ de l’Office de Tourisme. Une guinguette est proposée le samedi de 19 h à 23 h, Place des Poulies, avec restauration, buvette et concerts. Informations 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 83 30 sisaintloup@gmail.com

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English : Festival de peinture et de sculpture

L’événement Festival de peinture et de sculpture Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Airvaudais Val du Thouet