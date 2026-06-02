Saint-Loup-Lamairé

Randonnée commentée à Ripère, dans le cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet

D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Profitez d’une marche conviviale de 5 kilomètres en partenariat avec l’association Airvault Accueille, incluant la visite de la pépinière “De Fleur en Fleur”. Réservation obligatoire. Covoiturage depuis le Lac du Cébron rendez-vous à 10 h. Emmenez votre pique-nique ! Chaque mercredi en saison estivale, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, sorties canoë, visites sensorielles… Informations et réservations Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 05 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr . Programmation complète des Mercredis de l’été 2026, disponible prochainement. .

D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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English : Randonnée commentée à Ripère, dans le cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet

L’événement Randonnée commentée à Ripère, dans le cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Airvaudais Val du Thouet