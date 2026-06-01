Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber Saint-Loup-Lamairé
Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber Saint-Loup-Lamairé samedi 13 juin 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Avec la Démo Beat Saber, démolissez des cubes au rythme de la musique. Aurez-vous l’oreille assez fine pour tous les détruire ? Animation gratuite, accessible à partir de 12 ans, sur autorisation parentale. Rendez-vous de 10 h à 12 h à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. La Micro-Folie propose de nombreuses animations tout au long du mois de juin sur le thème de la musique et du voyage sonore, en prévision de la Fête de la Musique. .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber
L’événement Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Exposition sur Jeannette Morisset Saint-Loup-Lamairé 6 juin 2026
- Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé 13 juin 2026
- Vide grenier Saint-Loup-Lamairé 14 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Loup-Lamairé 20 juin 2026
- Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé 20 juin 2026