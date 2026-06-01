Saint-Loup-Lamairé

Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Avec la Démo Beat Saber, démolissez des cubes au rythme de la musique. Aurez-vous l’oreille assez fine pour tous les détruire ? Animation gratuite, accessible à partir de 12 ans, sur autorisation parentale. Rendez-vous de 10 h à 12 h à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. La Micro-Folie propose de nombreuses animations tout au long du mois de juin sur le thème de la musique et du voyage sonore, en prévision de la Fête de la Musique. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber

L’événement Réalité virtuelle Défiez-vous avec Beat Saber Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Airvaudais Val du Thouet