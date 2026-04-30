Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé
Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé samedi 13 juin 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Printemps des artistes
3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Le Printemps des Artistes regroupe des peintres et des sculpteurs qui présenteront leurs œuvres les weeks end en mai et juin, organisé par l’association Les Rendez-Vous de Saint-Loup . Les 13 & 14 juin, les artistes Sandrine Roudy et Danièle Barret exposeront leurs oeuvres. Rendez-vous de 14 h à 19 h le samedi et le dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, au 3 rue Gauthier Chabot à Saint-Loup-sur-Thouet. Cela vous donnera un avant goût du festival de peinture et de sculpture qui se tiendra le samedi 4 et le dimanche 5 juillet 2026. Programmation des artistes complète disponible dans les images. .
3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 83 30 sisaintloup@gmail.com
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English : Printemps des artistes
L’événement Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet
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