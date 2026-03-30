Exposition sur Jeannette Morisset Airvault

Saint-Loup-Lamairé

Exposition sur Jeannette Morisset

Salle Communale Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Grande rétrospective des réalisations de Jeannette Morisset, peintre habitant à Veluché (commune d’Assais-les-Jumeaux),à la salle commune de Lamairé. L’exposition sera visible les 30 et 31 mai et les 6 et 7 juin. Informations 06 70 36 52 22. Entrée libre. .

Salle Communale Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 36 52 22

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English : Exposition sur Jeannette Morisset

L’événement Exposition sur Jeannette Morisset Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-15 par CC Airvaudais Val du Thouet