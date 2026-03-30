Exposition sur Jeannette Morisset Airvault
Exposition sur Jeannette Morisset Airvault samedi 30 mai 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Exposition sur Jeannette Morisset
Salle Communale Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Grande rétrospective des réalisations de Jeannette Morisset, peintre habitant à Veluché (commune d’Assais-les-Jumeaux),à la salle commune de Lamairé. L’exposition sera visible les 30 et 31 mai et les 6 et 7 juin. Informations 06 70 36 52 22. Entrée libre. .
Salle Communale Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 36 52 22
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English : Exposition sur Jeannette Morisset
L’événement Exposition sur Jeannette Morisset Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-15 par CC Airvaudais Val du Thouet
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