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Exposition sur Jeannette Morisset Airvault

Exposition sur Jeannette Morisset Airvault

Exposition sur Jeannette Morisset Airvault samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place des Promenades

Ville : 79600 Airvault

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Saint-Loup-Lamairé

Exposition sur Jeannette Morisset

Salle Communale Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Grande rétrospective des réalisations de Jeannette Morisset, peintre habitant à Veluché (commune d’Assais-les-Jumeaux),à la salle commune de Lamairé. L’exposition sera visible les 30 et 31 mai et les 6 et 7 juin. Informations 06 70 36 52 22. Entrée libre.   .

Salle Communale Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 36 52 22 

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English : Exposition sur Jeannette Morisset

L’événement Exposition sur Jeannette Morisset Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-15 par CC Airvaudais Val du Thouet

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