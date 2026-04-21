Saint-Loup-Lamairé

Concert de musique classique

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Un concert qui mixte chant, cordes et orgue, avec Marc Mauillon, baryton et l’ensemble Les Surprises Marie Rouquié et Gabriel Grosbard, violons, Juliette Guignard, viole de gambe

Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue. Réservation conseillée au 06 88 79 31 84. Tarifs 12 € et 6 pour les moins de 10 ans (concert conseillé à partir de 6 ans) et les personnes en situation de handicap. Entrée gratuite enfants accompagnés d’un adulte et étudiants. Retrouvez la programmation complète de l’association les Amis de l’Orgue dans les images. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84

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English : Concert de musique classique

L’événement Concert de musique classique Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet