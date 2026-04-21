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Regate au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé

Regate au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé

Regate au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé samedi 30 mai 2026.

Adresse : Impasse du Lac

Ville : 79600 Saint-Loup-Lamairé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-Loup-Lamairé

Regate au Lac du Cébron

Impasse du Lac Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Association Eole79 organise une regate de planches à voile dans le cadre du critérium des plans d’eaux en intérieur. Circuit de plusieurs épreuves sur différents cours d’eau.   .

Impasse du Lac Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 77 59 48  contacteole79@gmail.com

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English : Regate au Lac du Cébron

L’événement Regate au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet

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