Regate au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé
Regate au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé samedi 30 mai 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Regate au Lac du Cébron
Impasse du Lac Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Association Eole79 organise une regate de planches à voile dans le cadre du critérium des plans d’eaux en intérieur. Circuit de plusieurs épreuves sur différents cours d’eau. .
Impasse du Lac Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 77 59 48 contacteole79@gmail.com
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English : Regate au Lac du Cébron
L’événement Regate au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet
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