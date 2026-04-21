Saint-Loup-Lamairé

Spectacle dans le cadre du festival Ah

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le festival Ah déambule dans toute la Gâtine Poitevine ! Le 30 mai Fuguer or not fuguer (Compagnie Sélénote David Sire) une fable tendre et folle sur la marche et la paternité. Un homme qui marche, passionné et obsédé, transmet à son fils sa quête insatiable devenir le plus grand marcheur de tout les temps ! Mais le fils, lui, préfère arpenter les mondes virtuels, au grand désarroi de son père. Entre histoire de marche et conflit intergénérationnel, cette fable contemporaine explore la paternité, la transmission et la difficulté d’aimer autrement. Récit & théâtre. Durée 50min. Tout public dès 10 ans. En partenariat avec la commune de St-Loup Lamairé.Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Loup-Lamairé. Tarif 5€ (tarif unique). Informations 05 49 71 22 37 resahasaison.festival@gmail.com www.ahsaisonetfestival.com .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Spectacle dans le cadre du festival Ah

L’événement Spectacle dans le cadre du festival Ah Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet