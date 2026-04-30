Vide grenier Saint-Loup-Lamairé
Vide grenier Saint-Loup-Lamairé dimanche 14 juin 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Vide grenier
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’APE Saint-Loup/Louin organise un vide greniers de 8 h à 18 h, Place des Poulies à Saint-Loup-Lamairé. Au programme bonnes affaires, buvette et restauration et tombola. Arrivée des exposants dès 6 h 30. 1 € le mètre linéaire. Infos et réservations au 06 73 22 40 52. .
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 22 40 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé 9 mai 2026
- Balade et observation nature Saint-Loup-Lamairé 10 mai 2026
- Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé 16 mai 2026
- Exposition sur Jeannette Morisset Airvault 30 mai 2026
- Spectacle dans le cadre du festival Ah Saint-Loup-Lamairé 30 mai 2026