Saint-Loup-Lamairé

Vide grenier

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’APE Saint-Loup/Louin organise un vide greniers de 8 h à 18 h, Place des Poulies à Saint-Loup-Lamairé. Au programme bonnes affaires, buvette et restauration et tombola. Arrivée des exposants dès 6 h 30. 1 € le mètre linéaire. Infos et réservations au 06 73 22 40 52. .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 22 40 52

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet